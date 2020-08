Coronavirus, a Tufino screening di massa per tutta la platea scolastica

TUFINO (nello lauro) – Un test rapido gratuito anti coronavirus per tutti gli alunni dell’asilo e delle scuole medie cittadine. E’ questa l’iniziativa del comune di Tufino per cercare di tranquillizzare le famiglie e corpo docente prima dell’inizio delle lezioni previste per ora il prossimo 14 settembre salvo rinvii dell’ultima ora. “Una misura straordinaria (su base volontaria) che non potrebbe essere sufficiente ma è il modo più massiccio ed imponente per tutelare i nostri piccoli concittadini – scrivono il sindaco Carlo Ferone e l’assessore alla Pubblica istruzione Rosa Saravo.