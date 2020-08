Altri 60 contagiati in Campania, otto in meno rispetto a due giorni fa ma con 794 tamponi in più effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi della Regione: su 4.269 test 60 sono risultati positivi, quattro provenienti dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro. Solo nei primi 21 giorni del mese di agosto il numero di contagiati sale a 586: a maggio, nel pieno della prima fase dell’epidemia, furono 362.