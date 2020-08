Salgono ancora i contagiati in Campania. Il bollettino di oggi dell’Unità di Crisi della regione Campania “certifica” 44 positivi su 2.235 tamponi (10 rientrati dall’estero), per un totale di 5.214 positivi su 356.781 tamponi; nessuna vittima (440 dall’inizio della pandemia) e 4 pazienti guariti (4.287 in totale).