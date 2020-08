I carabinieri di Frattamaggiore hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 36enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – questa notte – ha minacciato e aggredito i propri genitori con i quali conviveva. E’ stata proprio l’anziana coppia a chiedere aiuto ai carabinieri dopo che il figlio, per l’ennesima volta, li aveva aggrediti e minacciato di ucciderli se non gli avessero consegnato i “soliti” 50 euro per acquistare la droga.

I genitori, sino ad ora, non avevano mai trovato il coraggio di denunciare il loro figlio così violento. Il 36enne ha continuato nella sua ira violenta anche davanti ai carabinieri ed è stato bloccato dopo una breve colluttazione. L’arrestato è in carcere.