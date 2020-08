Stamattina gli agenti del commissariato di Giugliano – Villaricca, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Limitone aa Giugliano presso l’abitazione di un uomo. I poliziotti hanno trovato nel giardino una pianta di marijuana alta circa due metri e del peso di due chilogrammi. F. A., 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per coltivazione, produzione e detenzione di sostanza stupefacente.