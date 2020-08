I vigili del fuoco di Avellino, subito dopo le 23 di ieri 27 agosto sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, al chilometro 66,100 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Pietradefusi, per un incidente stradale che vedeva coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e si ribaltava, ostruendo entrambe le carreggiate di marcia. Due le squadre intervenute, una dalla sede centrale di via Zigarelli e una dal distaccamento di Grottaminarda. Per fortuna le tre persone a bordo, non sono rimaste incastrate e sono riuscite ad uscire da sole dall’abitacolo, ed oltre un grande spavento non hanno subito grosse conseguenze. Il veicolo è stato messo in sicurezza e dato assistenza per la sua rimozione, liberando l’importante arteria che collega la Puglia alla Campania.