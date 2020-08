Mercogliano, provocano incendio nel bosco: denunciati 4 giovani

I carabinieri della stazione di Mercogliano, unitamente ai colleghi della stazione Forestale di Summonte, hanno denunciato 4 giovani, residenti tra i comuni di Mercogliano e Contrada, ritenuti responsabili di “Incendio boschivo”. L’attività d’indagine ha permesso di constatare che gli stessi, più o meno ventenni, qualche giorno hanno provocavato la combustione di fogliame secco e altro materiale vegetale, posto lungo la cunetta stradale in località “Capocastello” di Mercogliano, ed il conseguente incendio della limitrofa area boscata. L’incendio si è sviluppato su un’area di circa 2000 metri quadrati ed è stato domato grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. I successivi accertamenti eseguiti dai militari (con attività di repertazione, rilievo e georeferenziazione dell’area percorsa dal fuoco, nonché con acquisizione di immagini e fotogrammi dal sistema di videosorveglianza del Comune di Mercogliano) hanno permesso di stabilire che la sera dell’evento erano transitate in quell’area due autovetture con a bordi i 4 giovani. Da uno dei veicoli, verosimilmente con un bengala, veniva dato fuoco al fogliame secco, che innescava l’incendio boschivo. Identificati i 4 giovani, a loro carico è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 423bis del Codice penale e, per uno di loro, anche per “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” avendo rilasciato dichiarazioni contrastanti con quanto emerso dalla visione dei sistemi di videosorveglianza.