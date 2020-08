Nolano, roghi agricoli su colline e nelle campagne: aria irrespirabile

(Nello Lauro) – Fuoco, fiamme e fumo. Ovunque. Il Nolano, come ogni mattina, è stato circondato da una cappa opprimente “disegnata” dai roghi agricoli, una “tassa fissa” che il territorio è costretto a pagare quotidianamente. Focolai nelle campagne e visibili su ogni rilievo dell’area, dal monte Fellino, alla collina di Cicala passando per la zona di Visciano e della confinante Bassa Irpinia. Un’aria irrespirabile già dalle prime ore del mattino che associata all’insopportabile afa e alle polveri sottili rendono il quadro ambientale disastroso sotto tutti i punti di vista con le centraline dell’Arpac (e non solo) che segnalano valori alle stelle. Vani i tentativi di Legambiente Nola e degli ambientalisti per cercare di sensibilizzare cittadini e istituzioni: la situazione è per certi versi anche peggiorata visti anche i pochissimi controlli. E le ordinanze dei comuni vengono sistematicamente “bruciate” ogni mattina da chi l’ambiente lo calpesta. Benvenuti nella “terra dei fumi”.