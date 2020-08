CICCIANO (Nello Lauro) – Sei personaggi (politici) in cerca di un’elezione. Tanti sono i candidati ciccianesi per un posto tra i 50 nuovi consiglieri regionali (27 in provincia di Napoli) da eleggere il 20 e 21 settembre prossimi. Ci sono quattro uomini e due donne. In quattro sostengono le liste per il presidente uscente Vincenzo De Luca, uno per l’ex governatore Stefano Caldoro e l’altro per Valeria Ciarambino del Movimento Cinque Stelle. In rigoroso ordine alfabetico Lazzaro Alfano (Psi), Angelo Arvonio (Lega per l’italia – Partito Repubblicano), Antonio Bifulco (Fare Democratico e Popolari), Loredana Carelli (Lista De Luca Presidente), Antonio Tagliafierro (M5S) e Veria Vassallo (Lega). E’ sfumata in extremis la candidatura dell’ex sindaco Raffaele Arvonio con i Verdi.