A San Vitaliano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per violenza sessuale e atti persecutori un 38enne di Marigliano. L’uomo non aveva mai accettato la fine della relazione con la sua ex moglie. La minacciava e la seguiva continuamente e in un episodio l’ha addirittura presa con la forza facendola salire nella sua auto. Lì la violenza. La donna ha denunciato ai carabinieri che – in forza a un provvedimento del tribunale di Nola – hanno arrestato l’uomo.