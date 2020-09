Paura nella notte nel Mandamento Baianese. Subito dopo le 4 della notte, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti a Baiano, in via Armando Diaz, per un incendio che ha visto coinvolte due autovetture. La sala operativa del Comando di via Zigarelli, ha inviato sul posto due squadre, le quali hanno spento le fiamme che hanno avvolto i due veicoli e evitato che le stesse si propagassero alle vicine abitazioni. Danni si sono avuti alla facciata e a due esercizi commerciali.