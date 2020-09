Con delibera di giunta, il Comune di Ottaviano ha definito gli ambiti in cui i beneficiari del reddito di cittadinanza di Ottaviano lavoreranno nel territorio comunale. Nello specifico, saranno impiegati in attività di tutela del verde pubblico, in attività di vigilanza degli studenti durante le fasi di entrata e uscita dagli istituti scolastici, nella gestione della biblioteca comunale prossima all’inaugurazione, nell’aggiornamento della numerazione civica della città ed in altri progetti di pubblica utilità. “Ci aspettiamo molto da questo nuovo apporto di risorse umane, ci aiuteranno a migliorare i servizi per la città”, è il commento del sindaco Luca Capasso.