BRUSCIANO – Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna e delle stazioni di Somma Vesuviana e Brusciano per spaccio di stupefacenti: Vincenzo Pistuggia (38enne di Brusciano), Antonio Sarrubba (27enne di Brusciano), Francesco Pasquale Tornincasa (27enne di Brusciano) e Angelo Scherma (31enne di Scampia). Durante un servizio antidroga disposto dal Comando Provinciale di Napoli, i 4 sono sono stati sorpresi in strada – tra i palazzi del complesso popolare “ex lege 219/1981” – a cedere dosi di stupefacente a 5 giovani del posto poi segnalati come assuntori alla Prefettura. Perquisiti sono stati trovati in possesso di complessivi 13,92 grammi di marijuana, 1,66 di crack e 1099 euro in contante ritenuto provento di spaccio. Tutti gli arrestati sono ora nel carcere di Poggioreale.