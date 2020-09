Cicciano, parcheggi a pagamento: il “mistero” degli ausiliari del traffico

CICCIANO (nl) – Le strisce blu a Cicciano tornano a far discutere. Prima il totale silenzio, poi la comunicazione ufficiale. Tutto è successo nel mese di agosto quando in tanti si sono chiesti, vista l’assenza degli ausiliari del traffico addetti al controllo del “grattini” se il servizio funzionasse ancora. Ovvio che nonostante i controllori fossero assenti (non è stato rinnovato il contratto ad agosto) la sosta andasse comunque pagata visto anche che non c’è stato alcun atto ufficiale dell’amministrazione comunale nè della società che gestisce il parcheggio a pagamento in città. Fin qui sembrava tutto chiaro (il treno si paga perchè si usufruisce di un servizio, non certo perchè c’è un controllore) ma poi restano alcuni dubbi da chiarire: il comune di Cicciano risparmierà sullo stipendio (previsto nella convenzione) per impiegati che non hanno lavorato ad agosto? (non previsto nella convenzione). Perchè ieri è comparsa la comunicazione che il servizio degli ausiliari è di nuovo attivo? Allora era stato interrotto? Misteri ciccianesi.