Coronavirus a Nola, il primo cittadino Minieri: “Ci sono ancora 13 positivi”

NOLA – Sono 13 le persone attualmente positive al coronavirus a Nola. Lo annuncia lo stesso primo cittadino Gaetano Minieri: “Purtroppo la curva dei contagi è in aumento anche a Nola. Attualmente i positivi sono 13 (7 solo oggi) e 26 le persone in sorveglianza attiva. Fortunatamente nessuno è in condizioni serie, anzi. Sono casi di rientro dalle vacanze per i quali sono scattati i dovuti controlli che hanno confermato la positività al virus. Sebbene la situazione sia sotto controllo, vi invito però alla massima prudenza adottando tutte le misure previste: dall’utilizzo della mascherina al distanziamento sociale Evitiamo ogni forma di assembramento e siamo responsabili di noi stessi e di chi ci è accanto”.