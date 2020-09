Sono risultati tutti negativi i circa 50 tamponi naso-faringei molecolari eseguiti ai pazienti ricoverati e al personale in servizio nell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino A seguito della positività al Covid-19 riscontrata in una 75enne di Montemiletto al momento delle dimissioni – ma negativa a due tamponi effettuati prima e durante il ricovero -, sono immediatamente scattate le misure di controllo e di sicurezza. Il tampone naso-faringeo è stato effettuato non solo ai pazienti e al personale di reparto, ma anche a tutti gli operatori che hanno avuto contatti con la donna durante il suo periodo di degenza. Nonostante il buon esito delle prime verifiche, eseguite contestualmente a una attenta azione di sanificazione ambientale, il livello di attenzione resta alto e l’attività di monitoraggio e di screening continuerà anche nei prossimi giorni.