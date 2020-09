Coronavirus in Campania, 203 positivi e una persona deceduta in 24 ore

In 24 ore 203 positivi di cui 43 casi di rientro (14 dalla Sardegna, 29 da Paesi esteri) e 17 contatti stretti di precedenti casi di rientro, su 7.154 tamponi, un decesso: questi i dati del bollettino di oggi dell’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19. Il totale dei positivi è di 8.580 unità; quello dei tamponi è di 474.285. I guariti del giorno sono 23.

IN ITALIA – Prosegue la risalita della curva dei contagi di coronavirus, ricominciata ieri dopo che per i tre giorni precedenti si era invece registrata una diminuzione relativa. Nelle ultime 24 ore, infatti, secondo il bollettino di Protezione civile e di ministero della Salute, sono 1.434 le nuove infezioni rilevate, a fronte dei 1.370 di ieri, alle 1.108 di due giorni fa e le 1.297 di tre giorni fa. Il numero di casi totali in tutto il Paese è quindi arrivato a 281.583 contro i 280.153 di ieri. I tamponi effettuati da ieri sono in linea con quelli di ieri: 95.990 a fronte dei 92.403 di 24 ore fa e i 52.553 di due giorni fa. Il numero totale invece di test realizzati dall’inizio dell’emergenza è di 9.460.203, che corrispondono a 5.699.709 casi reali analizzati (per ogni paziente in media vengono previsti due tamponi).