Boom di contagi da coronavirus in Campania. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino dell’unità di crisi, sono stati registrati 218 nuovi positivi al covid19 (è la regione con più nuovi contagi d’Italia), su 4.216 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore con 7 persone ricoverate in terapia inteNsiva. Totale positivi: sale a 8.128 su un totale di 459.140 tamponi. Nessuna persona è deceduta (totale resta fermo a 448). Sono 12 i guariti del giorno: 12 per un totale di 4.490 guariti.

IN ITALIA – Sono 1108 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati altri 12 decessi, che portano il totale a 35.553. Sono 142 persone in terapia intensiva, 9 in più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 52.553 tamponi, 9.271.810 da inizio emergenza. Gli attualmente positivi sono 32.993, 915 più di ieri. Sono stati registrati altri 223 guariti che portano il totale a 210.238.