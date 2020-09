La curva dei contagi in Campania continua a salire. In 24 ore secondo il bollettino dell’unità di crisi regionale sono 295 le persone positive su 5592 tamponi effettuati con una persona deceduta (totale 461 dall’inizio della pandemia). E’ il nuovo record per la Campania che porta il totale complessivi dei positivi a 12169. Ci sono anche 144 guarite che fanno salire il totale a 5968.