Fiamme nel boschi della Campana, in serata incendio sul Monte Fellino

ROCCARAINOLA – Una serata infuocata quella per la Campania. Segnalati incendi di grandi proporzioni in tutta la regione: dal Salernitano (provincia e addirittura in città), all’Irpinia (zona di Montoro) per finire nel Nolano dove da qualche ora sta bruciando il monte Fellino. Un incendio che sta devastando la parte alta della montagna favorito dal vento con le fiamme visibili a chilometri di distanza.