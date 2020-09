I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia un 54enne del posto. Si è introdotto nell’abitazione della figlia 35enne a Frattamaggiore- dove vive anche l’ex moglie – e ha preteso 300 euro per acquistare droga. Impugnava un grosso martello e minacciava “Ti spacco la testa”. L’ex moglie ha provato a farlo ragionare ma è stata spintonata fino al bagno e lì chiusa a chiave. Approfittando di quei pochi secondi di distrazione, la 35enne ha contattato il 112 e chiesto l’intervento dei carabinieri, arrivati in pochi minuti. Hanno bloccato il 54enne che ancora stringeva tra le mani il martello: “Ti brucio viva” – ripeteva anche davanti ai militari – “Ti spacco la testa”. In manette, il 54enne è stato accompagnato al carcere di Poggioreale. Secondo quanto ricostruito, eventi di questo tipo non erano una novità. In più occasioni aveva preteso denaro dai familiari e mai era stata presentata denuncia nel timore che le sue aggressioni portassero a conseguenze peggiori.