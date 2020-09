Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Mercogliano, in via Nazionale, nei pressi del casello di Avellino Ovest, per un incendio che ha interessato un camion in transito che trasportava rotoli di gomma per nastri trasportatori. Il pronto intervento della squadra ha permesso di spegnere le fiamme e di limitare i danni alla sola cabina di guida. Il conducente, proveniente dal nord Italia e diretto in un’azienda dell’alta Irpinia, non ha subito conseguenze.