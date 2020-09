Meteo, torna il caldo africano: temperature oltre i 30 gradi al Centro Sud

In questi giorni l’Italia, così come anche il resto dell’Europa, è interessata da un campo anticiclonico di origine africana che sta provocando un rialzo termico non poco indifferente. Le temperature massime registrano valori sopra la media di quasi 6°C e di oltre 10°C in Europa. Questa situazione si protrarrà fino al prossimo weekend. Il team del sito www.ilmeteo.it avvisa che sabato l’estate sarà ancora padrona dell’Italia con bel tempo prevalente. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso al Centro-Sud, con più nubi o a tratti coperto al Nord (specie sul Triveneto e sui settori prealpini). Le temperature misureranno valori massimi fino a 30°C al Centro-Sud, qualche grado in meno invece al Nord per via di una maggior presenza della nuvolosità. Domenica seguirà lo stesso iter di sabato, continuerà ad essere ben soleggiato al Centro-Sud con temperature fino a 30°C, specie in Toscana e Lazio (come a Firenze e Roma), sempre meno caldo al Nord per la presenza di molte nubi ( 25-26°C a Torino e Milano), soprattutto al Nordovest dove tra l’altro si potranno avere delle precipitazioni sui rilievi. Con l’inizio della prossima settimana, e soprattutto da martedì 22, giorno dell’equinozio, giungerà dopo tanto tempo una perturbazione atlantica. Nel dettaglio, questa la situazione meteorologica che ci aspetta: oggi al Nord sarà poco nuvoloso. Al Centro invece ci sarà nuvolosità diffusa sui rilievi con temporali. Al Sud sono attesi piovaschi su Campania e Calabria e isolati temporali in Sicilia. Domani, al Nord avremo temporali sparsi sulle Alpi, sole altrove. Al Centro, temporali pomeridiani sugli Appennini. Al Sud, molte nubi, isolati temporali sui rilievi calabresi e in Sicilia. Giovedì 17 sarà caratterizzato al Nord da qualche temporale sulle Alpi orientali, sole altrove. Al Centro, da temporali pomeridiani sugli Appennini. Al Sud il tempo si presenta instabile sulle zone ioniche e sugli Appennini con nubi e qualche precipitazione. Venerdì 18 avremo bel tempo su tutte le regioni.