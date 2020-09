NOLA – Domani alle ore 11 Giorgia Meloni farà tappa a Nola nel suo tour della campagna elettorale per le elezioni regionali in Campania. La leader di Fdi visiterà l’azienda Geven nel distretto industriale. La nolana Carmela Rescigno, candidata di Fdi al Consiglio regionale, commenta la visita di Meloni: Per il Nolano è motivo di orgoglio accogliere la leader di Fratelli d’Italia. Siamo certi che Giorgia la spinta finale per la vittoria di Stefano Caldoro”.