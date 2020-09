Nola, “teatro in mostra al museo”: si parte con “Shakespeare in trattoria”

Al via la III edizione della rassegna “Teatro in mostra al museo” promossa dalla compagnia teatrale nolana Pipariello di cui è direttore artistico Antonio Esposito. Cinque gli spettacoli in cartellone che da domani e fino a sabato 19 settembre divertiranno il pubblico a suon di risate. Il primo appuntamento è in programma questa sera, martedì 15 settembre, alle 20.15 nella “corte interna” del Museo storico archeologico di via Senatore Cocozza a Nola. Si parte con la commedia “Shakespeare in trattoria” di Ciro Ruoppo, che ha curato anche la regia, messa in scena dalla compagnia “Il Sipario” di Caserta. Mercoledì 16 la compagnia “Ipercaso” di Montecorvino Rovella si esibirà, invece, in “Avendo, potendo, pagando”. Giovedì 17 lo spettacolo “E’ asciuto pazzo ‘o parrucchiano” di Gaetano Di Maio vedrà sul palco la compagnia “Zerottantuno” di Napoli. Venerdì 18 “Il Dialogo” di Cimitile proporrà invece “Napoli Milionaria” di Eduardo de Filippo mentre a chiudere il cartellone di eventi sarà sabato 19 Gigi Savoia con “O’ Scarfalietto” di Eduardo Scarpetta. “Ci siamo – dichiara Antonio Esposito Pipariello – Con grande emozione ho il piacere di annunciare che anche quest’anno l’appuntamento con il teatro è assicurato. Un progetto a cui tengo particolarmente e che ho fortemente voluto anche per dare un po’ di respiro al pubblico che ci segue ed al settore artistico da mesi penalizzato per via del Covid. Ma siamo riusciti a garantire ogni misura di sicurezza che ci è stata richiesta mettendo su un programma di qualità che, sono certo, piacerà tantissimo. Viviamo il teatro in serenità e lasciamoci cullare dalla magia degli eventi e della location tra i fiori all’occhiello di Nola”.