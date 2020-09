Paura sulla autostrada A16 Napoli-Canosa. Alle ore 18,20 di oggi, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sul tratto autostradale nel territorio del comune di Monteforte Irpino, al chilometro 32,200 in direzione Canosa, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente, mettendo anche in sicurezza l’area. Le due persone a bordo dell’auto, provenienti dal Napoletano e diretti in Puglia, non hanno subito conseguenze, tranne un comprensibile spavento. Rallentamenti alla circolazione si sono registrati durante le operazioni di spegnimento.