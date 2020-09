È di Luana Rainone il cadavere ritrovato all’alba di oggi in un pozzo a Poggiomarino. La 31enne, originaria di Sarno e residente a San Valentino Torio era scomparsa nel nulla dallo scorso 23 luglio. I familiari avevano subito presentato una denuncia. Il corpo si trovava in un pozzo ed è stato recuperato in mattinata. Si indaga a tutto campo, l’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio. La vittima sarebbe stata accoltellata. I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore nel corso di queste settimane hanno vagliato tutte le piste. E oggi stesso hanno fermato un 34enne. Il movente dell’omicidio sarebbe di tipo sentimentale. L’area in cui è stato ritrovato il corpo è stata posta sotto sequestro.