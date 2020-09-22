Regionali 2020, i voti di tutti i candidati della coalizione di Caldoro

Ecco tutti i voti candidato per candidato della coalizione di Stefano Caldoro che annoverava 6 liste nella circoscrizione di Napoli. Nel Nolano entra in consiglio Severino Nappi (Lega). Discreta affermazione di Carmela Rescigno (Fratelli d’Italia) terza nel sua compagine, dopo anni invece resta fuori dal consiglio Ermanno Russo (Forza Italia).
FRATELLI D’ITALIA 62197 voti 5,26%
|SCHIANO DI VISCONTI MICHELE DETTO SCHIANO
|8.922
|NONNO MARCO
|7.208
|RESCIGNO CARMELA
|5.672
|AMENTE COSIMO
|4.697
|SAVOIA ANIELLO DETTO NELLO
|4.567
|RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO
|4.565
|DIODATO PIETRO
|4.540
|SCHIFONE MARTA
|4.279
|PELUSO GABRIELLA
|2.994
|ALLOCCA FILOMENA DETTA FRANCESCA
|2.324
|CUOCO GERARDA
|2.202
|DI MASO ASSUNTA ANTONIETTA
|1.614
|INFUSO DAVIDE
|1.187
|DE MARTINO MARIA
|1.020
|GUARDASCIONE TERESA
|1.005
|CELENTANO ANNUNZIATA DETTA TITTI
|914
|AURIEMMA PASQUALE
|895
|PALLADINO MICHELE
|726
|IACONO RESTITUTA CIRA
|537
|MARINO FRANCESCA
|527
|GRIPPO GERARDO GIOVANNI
|471
|ROMASTO LUCIA
|436
|SPARICE STEFANIA
|408
|ROMA ELEONORA
|388
|SANTOMAURO MAURIZIO
|353
|MAZZA ANTONELLO MARIA
|299
|IOZZINO ELENA
|98
FORZA ITALIA 60731 voti 5,14%
|PATRIARCA ANNA RITA
|11.160
|CASCONE FRANCESCO DETTO FRANCO
|10.586
|DI SCALA MARIA GRAZIA
|10.212
|SILVESTRO FRANCESCO
|7.962
|RUSSO ERMANNO
|4.360
|CARDAMURO RAFFAELE GIUSEPPE
|3.009
|GIULIANO ANTONIO
|1.620
|CASORIA PASQUALE
|1.537
|DE SIMONE ANNA RITA
|772
|PELUSO GIOVANNI
|634
|PERILLO SALVATORE
|603
|MELE MARIO
|574
|ALFANO GIOVANNI
|463
|FERRARI GIOVANNA DETTA REI
|395
|DE GREGORIO GIUSEPPE
|278
|LANZA ARMANDO
|259
|BENIGNO ANNUNZIATA DETTA NUNZIA
|156
|AMBROSIO ANGELA
|154
|CAPODANNO GENNARO
|144
|SCIACCA ANGELO
|131
|CORREALE PIERA
|102
|SANZULLO STEFANIA
|85
|MONTUORI GENNARO DETTO PALUMMELLA
|76
|LETTIERI FRANCESCA DETTA CHICCA
|47
|ALVITI GIUSEPPE
|44
|BOTTA PAOLO
|41
|CUSATO LAURA
|28
LEGA SALVINI 48562 voti 4,11%
|NAPPI SEVERINO
|8.500
|CAMPANA CIRO
|6.760
|DONNARUMMA MARIA CONCETTA DETTA TINA
|4.983
|RUSSO ANGELA
|4.267
|PINTO FRANCESCO
|3.519
|IOVANE MAURO
|1.903
|SAPIGNOLI SIMONA DETTA SAPI
|1.471
|PEREZ MARIA ROSARIA
|1.318
|SEQUINO BIAGIO
|1.140
|ESPOSITO MAURIZIO
|1.098
|CAPUOZZO ROSA
|821
|BAIANO LUIGI
|796
|GALLO ANNA
|646
|ERRICO PASQUALE
|438
|DI MAIO GIANMARIA
|415
|ACQUAVIVA FRANCESCO CLAUDIO
|375
|PITONE VITALE
|365
|SOMMELLA ITALIA
|251
|MANZO GENNARO
|233
|COPPOLA MARIA
|215
|SEBASTIANO UGO
|207
|FOCONE GIUSEPPE
|166
|SCANDROGLIO MARIAM
|166
|CUTOLO MARIO MASSIMILIANO
|154
|VASSALLO SAVERIA DETTA VERIA
|153
|RUGGIERO EMANUELA
|128
|CARILLO SAVERIO
|55
UNIONE DI CENTRO 27684 2,34%
|CINQUE GENNARO
|4.174
|CIAVOLINO VALERIO DETTO VALERIO
|2.529
|GUARINO LUIGI
|2.517
|TESTA NUNZIO FRANCESCO
|1.953
|MARINO ANGELO
|1.903
|ESPOSITO TORQUATO
|1.790
|GIACOBBE PASQUALE
|1.684
|VESPA PASQUALE
|1.473
|SANTORO ROSA DETTA ROSSELLA
|772
|PEPE GIULIO
|660
|GIOCONDO MADDALENA DETTA ILENIA
|653
|LOMBARDI MARIAFRANCESCA DETTA MAZZOCCA
|539
|TUCCILLO DANIELA
|511
|FUNARO PIETRO
|472
|TARTAGLIONE ANNA
|435
|MAIELLO ANTIMO
|378
|PROCIDA ANGELA
|338
|FEDELE ALBERTO
|329
|RUGGIERO ANTONIA
|230
|D’ANTONIO GIUSEPPE
|156
|FRAGNA IMMACOLATA
|150
|ANTELMI EVA
|132
|RINALDINI DANIELA
|63
|MOCCIA PELLEGRINO DETTO PIETRO
|60
|SPAVONE VINCENZO
|41
|MONTE RAFFAELINA DETTA LELLA
|40
|CERRITO MASSIMILIANO
|24
ALLEANZA DI CENTRO 3014 voti 0,26%
|MAZZACANE ANTONIO
|749
|ROMANO ALBA
|426
|CRISTIANO RENATO
|335
|ZAZZARO GIOVANNI
|156
|PARISI GIOVANNA
|142
|CARUSO FELICE
|138
|NUNZIATA ANTONIO
|133
|ROMANELLI MARIO
|61
|MACINA VITTORIO
|51
|LA MARCA GIOVANNI
|46
|BALSAMO CARLO
|40
|CRESCENZO GIUSEPPINA
|22
|GAITO ANIELLO
|21
|MANZO ROSA
|21
|GALLOTTA RAFFAELE DETTO LELLO
|15
|PELLEGRINO EMILIO FRANCESCO
|13
|VITALE PIERLUIGI
|12
|IULIANO FRANCESCO
|7
|DI COSTANZO TERESA
|7
|MARTUSCELLI DONATELLA
|7
|PRISCO FATIMA
|4
|RUNGI ROSETTA
|2
|BOSCO ANGELINA
|1
IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 1478 voti 0,12%
|PARENTE ANTONIO
|89
|POSTORIVO ANTONIO
|76
|BARESE VINCENZO
|60
|CAFASSO LUCIA
|33
|MARINELLI SALVATORE
|29
|MAIORANO FILIPPO
|27
|BALZAMO MARIA
|25
|GEIROLA SILVANA
|19
|MIGLIORE GIUSEPPINA DETTA PINA
|18
|PINTO DANIELA DETTA IAHELA
|17
|NUZZO GIUSEPPE
|15
|BIANCO DOMENICO
|12
|RUSSO DOMENICO
|10
|PINELLI ANNA
|8
|BUOMPANE ANGELICA
|7
|VITOLO CIRO
|4
|CAIAZZO ANTONIO ROSARIO
|4
|ROMANO MATTIA
|1
|LA ROCCA CONCETTA