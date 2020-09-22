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Regionali 2020, i voti di tutti i candidati della coalizione di Caldoro

Set 22, 2020Campania, PoliticaCommenti disabilitati su Regionali 2020, i voti di tutti i candidati della coalizione di Caldoro

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Ecco tutti i voti candidato per candidato della coalizione di Stefano Caldoro che annoverava 6 liste nella circoscrizione di Napoli. Nel Nolano entra in consiglio Severino Nappi (Lega). Discreta affermazione di Carmela Rescigno (Fratelli d’Italia) terza nel sua compagine, dopo anni invece resta fuori dal consiglio Ermanno Russo (Forza Italia).

FRATELLI D’ITALIA 62197 voti 5,26%

FORZA ITALIA 60731 voti 5,14%

LEGA SALVINI 48562 voti 4,11%

UNIONE DI CENTRO 27684 2,34%

ALLEANZA DI CENTRO 3014 voti 0,26%

IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 1478 voti 0,12%
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