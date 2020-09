NOLA (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Triplo arresto dei carabinieri nel “Vulcano Buono” a Nola. I militari della compagnia di Nola hanno fermato tre giovani residenti a Napoli che nel pomeriggio di ieri avevano rubato circa 900 euro di capi di abbigliamento in un negozio del centro servizi di Boscofangone. Il terzetto aveva eluso il sistema con una rudimentale borsa schermata e portato via diversi vestiti di valore, ma alla fine sono stati scoperti, seguiti e arrestati dai carabinieri. I tre saranno giudicati in giornata con rito direttissimo al tribunale di Nola.