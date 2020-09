Una 21enne incensurata – di fatto gestore di un noto bar del centro cittadino – è stata arrestata dai carabinieri di San Giuseppe Vesuviano per furto aggravato di energia elettrica. Secondo quanto emerso dall’ispezione dei militari insieme ai tecnici dell’Enel, la donna aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete pubblica procurandosi illecitamente l’energia elettrica per la propria attività commerciale. L’importo complessivo dei consumi è stato stimato in circa 70mila euro. Diverse anche le violazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro riscontrate all’interno dell’attività: i carabinieri di San Giuseppe Vesuviano – insieme al personale dell’ASL Napoli 3 Sud – hanno elevato sanzioni amministrative per un totale complessivo di 25mila euro. La 21enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.