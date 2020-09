Dramma in Irpinia. I carabinieri di Serino hanno rinvenuto il cadavere di un 22enne del posto. Il giovane si sarebbe allontanato da casa questa mattina, con propositi non affatto rassicuranti. Poco fa, in contrada Acquara, i militari della stazione di Serino hanno localizzato l’auto del giovane e trovato poco distante il suo corpo semicarbonizzato. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Solofra. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.