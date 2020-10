Casoria, controlli anti covid dei carabinieri: multati e chiusi bar e palestra

I carabinieri della compagnia di Casoria continuano nei servizi di controllo del territorio finalizzati a verificare il rispetto delle recenti normative anti-covid volte al contenimento della pandemia. Sanzioni per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine) e per spostamenti interprovinciali ingiustificati. Alcuni ragazzi sono stati fermati dai militari della sezione radiomobile: provenivano dalla provincia di Caserta ed erano a Casoria senza alcuna legittima motivazione prevista dalle recenti normative. L’attenzione è stata poi rivolta anche al controllo degli esercizi commerciali e palestre; a Casoria, i militari della locale stazione hanno sanzionato il titolare di un bar che continuava a lavorare oltre l’orario consentito. Per il locale anche la chiusura temporanea di 5 giorni. Ad Arpino di Casoria, i militari della Sezione Radiomobile hanno scoperto una palestra che sembrava apparentemente chiusa (la saracinesca era abbassata), ma in realtà l’attività era pienamente operativa. I carabinieri hanno sentito dei rumori provenire dall’esercizio ed hanno controllato. All’interno della palestra erano presenti il titolare e alcuni avventori in tenuta ginnica. Al gestore è stata elevata la sanzione amministrativa e l’immediata chiusura del locale.