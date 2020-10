Sono 3 i ristoranti provvisoriamente chiusi dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a prevenire il contagio da coronavirus. Non sono bastati i divieti imposti né tantomeno i continui appelli rivolti dai media a fermare 3 ristoratori nei cui locali sono stati organizzati ricevimenti senza che fossero rispettate anche le più basilari norme di prudenza. A Terzigno, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno sanzionato il titolare di una villa in Via Panoramica, all’interno della quale, durante il controllo, erano in corso ben 4 ricevimenti. 3 comunioni e un battesimo per un totale di 102 persone divise in 2 sale. Multati anche i clienti che hanno voluto festeggiare i propri bambini nonostante il concreto pericolo di contagio. Identico scenario a Trecase, in un locale per ricevimenti di Via Cifelli. 4 comunioni in corso, contemporaneamente, per complessive 70 persone distribuite in 2 sale. Solo un ricevimento in corso in un’altra villa di Via Cifelli a Trecase: il titolare e il capofamiglia sono stati sanzionati. In sala 30 persone. Le tre ville sono state provvisoriamente chiuse.