Coronavirus in Campania, 818 positivi in 24 ore: è il nuovo picco di positivi

Continuano a crescere senza soluzione di continuità i contagi in Campania. Dopo un paio di giorni con il numero di positivi a quota 600, torna a salire la curva dei positivi che raggiunge il picco da febbraio a oggi, quando l’epidemia cominciò a mietere vittime anche in Campania. Oggi ci sono 818 nuovi positivi, 183 in più di ieri ma con 3.676 tamponi in più effettuati (percentuale del 7,1 lontana dal picco toccato il 5 1 il 12 ottobre con 8,9). Due le persone decedute e 151 quelle guarite. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 11.396 test, dunque, 818 sono risultati positivi. Dopo il record di settembre, con 5.717 contagi registrati, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, il mese di ottobre comincia dunque con una clamorosa fiammata del virus: 7.904 tamponi positivi in 14 giorni.