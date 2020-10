Coronavirus in Campania, ecco il modello per l’autocertificazione

Da domani venerdì 23 ottobre in Campania saranno vietati secondo l’ultima ordinanza regionale (la numero 82) gli spostamenti interprovinciali, salvo gli spostamenti connessi a motivi di salute, lavoro, comprovati motivi di natura familiare, scolastici o afferenti ad attività formative e socio-assistenziali o altri motivi di urgente necessità. “È in ogni caso consentito firmata dal governatore Vincenzo De Luca- il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale”. L’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

