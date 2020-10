I carabinieri della stazione di Marzano di Nola hanno denunciato un 40enne di Domicella ritenuto responsabile di furto di energia elettrica. All’esito di specifici accertamenti eseguiti dai militari unitamente a personale della società erogatrice del servizio, veniva constatato che era stato artatamente manomesso l’impianto elettrico della sua abitazione, attraverso una serie di cavi che bypassavano il contatore, al fine eludere il pagamento delle bollette. In virtù di quanto appurato, per il 40enne è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “Furto aggravato”. Si stima che il reato si sia protratto per diversi anni, con un ammanco per la società erogatrice di circa 5mila euro.