Idee per ristrutturare il bagno

Negli ultimi mesi, grazie anche ai forti incentivi fiscali di recente emanazione, il tema della ristrutturazione delle case è diventato centrale nel dibattito sociale. Ed una parte della casa, dove ciascuno di noi trascorre inevitabilmente una parte del proprio tempo, sembra particolarmente adatta a beneficiare di questi benefit statali: il bagno.

Ristrutturare il bagno, infatti, richiede un dispendio temporale piuttosto elevato, oltre ad un costo, in alcuni casi, non propriamente basso. Ed è per questi motivi che, spesso, si decide di rimandare questa operazione ad una data postuma, per poi procedere solo quando l’opera manutentiva ordinaria risulta ormai insufficiente.

Quanto può risultare appagante l’inserimento, laddove possibile, di una vasca da bagno

In questa fase, quindi, sarebbe “delittuoso” non approfittare di queste agevolazioni: la ristrutturazione bagno non è mai stata così conveniente come ora. In questo articolo andremo a suggerire qualche idea per poter rendere più efficiente e funzionale il bagno senza tralasciare l’aspetto estetico, quanto mai importante in una stanza dove la cura della persona è di primaria importanza.

Per disporre di un bagno che si possa definire moderno a tutti tondo, è indispensabile valutare alcuni aspetti essenziali dell’interior design. Bisogna avere molta accortezza, ad esempio, nella scelta di pavimento e sanitari, che saranno parte integrante del nostro bagno per almeno un decennio. Se non oltre.

La presenza di una vasca potrebbe fornire quel tocco di personalità e vivacità all’intera stanza da bagno, oltre che a fornire a chi vi abita la possibilità di scegliere se optare per la classica doccia o un rilassante bagno immerso in mille bolle blu. Non tutti, però, possono optare per questa scelta: in alcune case, infatti, lo spazio della stanza da bagno è ridotto e non è possibile, di conseguenza, poter inserire una vasca da bagno.

Scendendo più nel dettaglio, se si abita in una casa moderna, non si può non fare un pensiero alla scelta di un bagno scuro, cercando di prediligere i colori grigio e nero. Un’idea dal sapore un po’ dark, ma decisamente in linea con il trend contemporaneo. È molto importante, in questo caso, scegliere una adeguata illuminazione, in modo da creare un ambiente molto suggestivo anche dal punto di vista scenografico.

Come migliorare il design: high cost e low cost a confronto

Ciascuno di noi, nella propria mente, ha un’idea ben chiara di quale sia il proprio bagno dei sogni. Se si dispone di un discreto budget e di uno spazio adeguato, una soluzione molto ricercata, e al tempo stesso stuzzicante, è quella di ristrutturare il bagno creando un doppio lavabo: uno per le esigenze del “lui” della coppia, l’altra per appagare le necessità di “lei”. Un’idea, oltretutto, che consente di posizionare moltissimi oggetti nei cassetti e di mantenere in perfetto ordine il bagno.

Qualora, invece, non si potesse far leva su una cifra elevata, è possibile apportare alcune significative migliorie senza dover affrontare un esborso economico eccessivo. La personalità del nostro bagno, ad esempio, può migliorare sensibilmente anche solo cambiando lo specchio e posizionandolo in maniera adeguata, piuttosto che optare per l’inserimento di faretti o luci sospese.

Quando si affronta la ristrutturazione del bagno, il cambio della tipologia di doccia riveste un ruolo a dir poco centrale. Se si opta per un cambio totale del nostro bagno in senso lato, si potrebbe prediligere una doccia a filo pavimento, che è in grado di soddisfare due elementi di fondamentale importanza: igieniche, in quanto la pulizia risulta molto più vantaggiosa, ed estetiche, perché, ad oggi, rappresenta senza alcun dubbio la soluzione più moderna.

Infine, l’ultimo elemento da tenere in grande considerazione sono i rivestimenti, sia per le pareti che per il pavimento. In quest’ambito, le soluzioni sono davvero molteplici ed in grado di appagare qualsiasi gusto estetico: dalle piastrelle ai mosaici, passando per il legno, le opzioni sono infinite.