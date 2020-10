Napoli, rapinatore 17enne ucciso in via Duomo: il video della rapina

La Procura di Napoli ha autorizzato la divulgazione delle immagini relative alla rapina commessa lo scorso 4 ottobre in via Duomo, a Napoli, nella quale è rimasto ucciso il 17enne Luigi Caiafa. La Questura di Napoli nell’occasione “invita chiunque sia in grado di rendere informazioni utili a contattare il più vicino ufficio di Polizia”. Nel video della rapina si vedono i due rapinatori che affiancano la macchina e puntano la pistola contro le persone che sono all’interno. Subito dopo entra nell’inquadratura un agente della polizia dei Falchi della Squadra mobile, in borghese, che si ripara a terra, dopo aver sentito molto probabilmente l’esplosione del colpo della pistola che si è poi rivelata una replica. Il poliziotto che ha sparato al 17enne rimasto ucciso invece non viene ripreso dalle telecamere.