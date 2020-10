Nola, assembramenti in un bar: polizia sanziona titolare e clienti

Domenica sera gli agenti del Commissariato di Nola hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Duomo, corso Tommaso Vitale, piazza Giordano Bruno e nelle vie limitrofe interessate dalla “movida”.

Nel corso dell’attività sono state identificate 17 persone, di cui 2 con precedenti di polizia, e controllati 2 veicoli. I poliziotti sono intervenuti in corso Tommaso Vitale a Nola per una segnalazione di assembramenti all’esterno di un bar ed hanno sanzionato 9 persone poiché non rispettavano il distanziamento sociale, nonché il titolare del locale perché i tavoli erano troppo ravvicinati. Infine, sono state controllate 2 persone sottoposte agli arresti domiciliari e 2 sottoposte alla sorveglianza speciale.