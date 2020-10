Nola, nasce il sindacato degli avvocati: Nicole Vinci eletta segretario

NOLA – E’ nato il sindacato avvocati Nola che aderisce all’Anf (associazione nazionale forense). “Un gruppo di amici e colleghi uniti da intenzioni ed obiettivi comuni, ha voluto e fondato un vero e proprio sindacato degli avvocati, che potesse svolgere funzioni di tutela sindacale degli iscritti e, indirettamente, di tutti gli avvocati e praticanti avvocati del foro di Nola e che potesse collaborare con il Consiglio dell’Ordine e con tutti gli organi e le associazione appartenenti al tribunale di Nola, per promuovere ogni iniziativa utile per una più efficace gestione, locale e nazionale, della giustizia” dichiara segretario Nicole Vinci. “Abbiamo atteso forse anche troppo tempo a causa del Covid-19 poiché, in questo periodo di incertezza e smarrimento socio-economico, in cui l’avvocatura tutta è minata da forti incertezze sul futuro della professione, avevamo delle remore, ma si sta rilevando il momento di maggior bisogno di una voce corale che si elevi e si faccia ascoltare, non solo sentire. Il bisogno che avvertiamo nelle aule giudiziarie e nel mondo della giustizia è di coesione e di un cambiamento, che sia però reale”, continua Vinci. “Si avverte la necessità di una maggior tutela del prestigio e degli interessi morali ed economici degli avvocati nonché dei giovani che intendono avviarsi alla professione. È necessario rafforzare la solidarietà professionale e la coscienza associativa degli avvocati per una più efficace tutela degli interessi collettivi dell’avvocatura. È doveroso, da parte degli Avvocati, adoperarsi per assicurare ad ogni cittadino un giusto processo davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, costituito secondo legge, al fine dell’accertamento, in tempi ragionevoli, sia dei suoi diritti e doveri, sia della eventuale fondatezza di ogni accusa penale, esigendo maggior rispetto dei principi costituzionali e, proprio per tali ragioni, il sindacato avvocati Nola promuoverà ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli che impediscono o rendono difficile il diritto di azione e di difesa, anche realizzando forme di patronato difensivo a tutela dei più deboli” aggiunge Nicole Vinci. All’assemblea costituente, i soci fondatori hanno nominato il seguente direttivo: segretario Nicole Vinci; vice-segretario Ciro Sito; vice-segretario Marco Castaldo; consiglieri praticanti avvocato Biagio Maffettone e Luana Guastaferro.