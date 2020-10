NOLA (nello lauro) -Ancora una volta chiuso il pronto soccorso dell’ospedale San Maria la Pietà di Nola. Anche oggi il presidio ospedaliero di via Seminario è stato sotto pressione per i tanti ricoverati da coronavirus ricoverati in questo momento. Sono 18 le persone contagiate che stanno ricevendo le cure dei medici e infermieri. Troppi i casi da gestire e per questo il reparto ha chiuso nel tardo pomeriggio e ancora non si hanno dettagli per la nuova riapertura al pubblico. Al momento è anche al lumicino il personale sanitario: pare che alcuni medici e infermieri siano in malattia e altri sono stati quindi dirottati dai loro reparti alla gestione dei casi covid. Un problema grave che sta per diventare un’emergenza.