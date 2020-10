A San Paolo Bel Sito il sindaco neo eletto Raffaele Barone annuncia gli assessori del suo esecutivo. Con lui in giunta Gennaro Panico che assume la delega di vice sindaco, bilancio e tributi, annona e commercio ambulante, parco automezzi e suap; Pellegrino Foglia a cui vanno ecologia, ambiente, raccolta differenziata, pulizia e decoro, verde e spazi pubblici; Valentina Abbate curerà invece turismo e spettacolo, pari opportunità, igiene e sanità, pubblica istruzione ed edilizia scolastica; a Salvatore Piscitelli vanno le deleghe alle politiche sociali, politiche abitative, servizi invalidi e servizi per la salute. Barone tiene invece per sè le deleghe al patrimonio, personale, polizia municipale, viabilità, protezione civile e sicurezza urbana. “Un esecutivo che risponde alle competenze e che tiene conto anche delle conoscenze sviluppate finora sul campo al servizio della comunità – dichiara il sindaco Raffaele Barone – Siamo pronti ad amministrare consapevoli della grande responsabilità a cui siamo chiamati per rispondere, con i fatti, alla fiducia del popolo. Un impegno che coinvolgerà l’intera squadra, compresi i consiglieri comunali eletti e di quanti vorranno contribuire alla crescita e allo sviluppo di questo territorio. Siamo aperti al dialogo e al confronto”. Consegnate anche le deleghe ai consiglieri comunali e nello specifico ai neo eletti Manolo Cafarelli, sindaco uscente, a cui vanno i rapporti tra gli enti, associazioni enti sovracomunali, programmazione attività dell’ente e marketing territoriale, cimitero; Alberto De Filippis curerà, invece, urbanistica, riqualificazione urbana, lavori pubblici e condono; ad Aniello Sabatino le deleghe alle politiche giovanili, sport, edilizia sportiva, sistemi informatici ed informatizzazione dell’ente; ad Ottavio Nappi vanno cultura, beni culturali, contenzioso, edilizia privata e Sue; a Mario Lanzaro le deleghe all’agricoltura, attività produttive, green economy, tutela animali e fiere.