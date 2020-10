SAVIANO – Cerimonia di proclamazione e insediamento stamani per il neo sindaco eletto Vincenzo Simonelli. “Rappresentare una comunità significa essere portavoce delle istanze di tutti: un impegno che ho assunto dall’inizio del mio percorso con serietà e coerenza, ma soprattutto con la consapevolezza che la crescita di un paese può avvenire soltanto attraverso un cammino unitario, capace di ridare ai cittadini una funzione primaria nella nostra società”. “Il ruolo istituzionale – continua il primo cittadino – che da oggi ricopro rappresenta per me un onore indescrivibile, e mi impone un altissimo senso di responsabilità nei confronti di una comunità che ha bisogno di ritrovare serenità e unità: soltanto lavorando insieme, quotidianamente, possiamo di nuovo essere un paese. Questa dev’essere la strada, quella della fiducia reciproca tra istituzioni e cittadini, non più distanti ma vicini: un obiettivo che cercheremo di raggiungere facendo ogni sforzo possibile, cercando di tenerci per mano e di non perderci mai”. Subito dopo la proclamazione Simonelli ha adottato il suo primo atto. Con ordinanza numero 116 del 14.10.2020 il sindaco ha sospeso il mercato settimanale del venerdì a partire dal 16 e fino al 23 ottobre, al fine di contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e tutela la popolazione dal rischio di contagio.