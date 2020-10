Saviano, tenta la truffa ad una 78enne fingendosi amica del figlio: arrestata

I carabinieri della stazione di Saviano hanno arrestato per truffa Annamaria Nocerino, 27enne napoletana. Una 78enne ha ricevuto una telefonata da una persona che le ha detto di essere un’amica del figlio. C’era da ritirare un pacco ma doveva anticipare la somma contante di 500 euro. L’anziana – memore dei tanti consigli ricevuti dai familiari, dagli organi di stampa e dalle forze dell’ordine– non è caduta nel tranello ed ha chiamato la stazione carabinieri di Saviano.

I militari – allertati dal militare di servizio alla caserma – hanno raggiunto l’abitazione della 78enne giusto in tempo. La truffatrice è stata bloccata all’interno di un’auto (presa a noleggio) con il denaro ancora tra le mani. A bordo anche la complice che è stata denunciata. L’arrestata è ristretta nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di giudizio. Il denaro è stato restituito all’anziana donna.