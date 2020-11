Ato3 rifiuti Campania, nuove deleghe e nuova sede a Tufino

Nuova organizzazione e nuova sede per l’Ato 3 Campania per la gestione integrata dei rifiuti che gestisce 59 comuni. E’ stato definito il nuovo quadro organizzativo all’interno del consiglio di amministrazione presieduto da Andrea Manzi con l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri d’ambito che andranno a coprire tre macro aree con la sottoscrizione anche di micro segmenti. Al consigliere Gioacchino Madonna, sindaco di Massa di Somma, assegnata la delega al bilancio, rendiconto, gara d’appalto, servizio di tesoreria e rapporti con il collegio dei revisori; Luca Capasso, sindaco di Ottaviano, ricoprirà, invece, le deleghe al piano d’ambito, Sad, dotazione impiantistiche e rapporti con i comuni; Raffaele de Falco, assessore di Boscoreale, curerà i rapporti con i gestori del ciclo integrato dei rifiuti e con le società preposte al servizio di smaltimento, rapporti con il direttore generale e con il personale Eda e relazioni sindacali. Definiti anche i sotto ambiti di cui assumeranno le deleghe i consiglieri Nunzia Sonia Bernardo, Giovanni Palomba, Giuseppe Panico, Raffaele Franzese e Sebastiano Molaro, tutti già amministratori di enti pubblici. “Un ulteriore importante passo per l’ottimizzazione dei servizi con una ridefinizione dei ruoli all’interno del cda che va a potenziare, rimodulandolo, il lavoro svolto finora – spiega il presidente Andrea Manzi – Si va verso una nuova gestione interna con una maggiore responsabilità delle figure che vi operano. Figure di grande profilo professionale che già ricoprono un ruolo all’interno della cosa pubblica e dunque profondi conoscitori dei territori che sono certo, daranno un’impronta ancor più incisiva all’assetto organizzativo”. Deciso inoltre che, da gennaio 2021, la nuova sede operativa dell’ente che sarà attiva sul territorio comunale di Tufino.