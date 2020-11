Furto a metà nella notte nella stazione di servizio Pit Stop di Avella. Era da poco passata la mezzanotte quando i soliti ignoti hanno forzato la porta dell’ingresso principale e sono riusciti a portare via un quantitativo di Gratta e Vinci. L’allarme e il contestuale arrivo degli uomini del servizio di vigilanza della “Secur Bull” hanno scoraggiato i ladri che sono fuggiti in via Nazionale delle Puglie. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Baiano.