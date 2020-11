Avella, recuperati alimenti rubati nel Casertano: valevano 150mila euro

AVELLA – Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria condotta dal comando provinciale dei carabinieri di Avellino. In tale contesto militari della stazione di Avella che hanno recuperato prodotti alimentari per un valore di circa 150mila euro, rubati qualche giorno fa ai danni di un grossista della provincia di Caserta. I malviventi avevano nascosto la refurtiva in nell’area montana del Mandamento baianese. L’attività d’indagine sviluppata dai carabinieri ha permesso di individuare il luogo dov’era stata occultata la merce rubata che è stata recuperata e restituita all’avente diritto. Sono in corso indagini finalizzate a risalire agli autori del furto.