Nuovo parroco per la comunità di Casamarciano. Domenica prossima 29 novembre nel parrocchia di San Clemente Martire conoscerà per la prima volta Marco Antonio Napolitano durante la santa messa celebrata alle 18,30 dal vescovo di Nola Francesco Marino. Per la normativa anticovid solo 20 persone potranno assistere alla funzione religiosa che sarà trasmessa in diretta su Videonola dalle 18,30.