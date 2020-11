Circumvesuviana, soppresse 13 corse: monta la protesta dei pendolari

Nuova giornata di disservizi per gli utenti delle linee Circumvesuviana. L’Ente autonomo Volturno infatti annuncia la cancellazione di tredici corse suddivise tra le tratte Napoli-Sorrento (5), Napoli-Baiano (4) e Napoli-San Giorgio a Cremano via centro direzionale (4). Cancellazioni che arrivano nel primo giorno di ”ripristino integrale del servizio nella fascia serale” e di eliminazione della ”sospensione dei servizi nella fascia centrale, fatta salva una riduzione minima delle corse su alcune linee” come annuncia Eav sul proprio sito internet, dove viene anche segnalato ‘il protrarsi” dei problemi sul fronte “delle disponibilità di personale” che ha portato l’azienda a decidere il programma di soppressioni. A polemizzare sui nuovi tagli alle corse odierne della Circum è il portavoce del gruppo pendolari ”No al taglio della Circumvesuviana” Enzo Ciniglio che, attraverso una nota, sottolinea come ”dopo l’annuncio di venerdi del ripristino integrale del servizio, escluso le domeniche e i festivi, stamane Eav annuncia sulle linee vesuviane nuovi disservizi e soppressioni” ”In Eav sembra che vige la regola che quello che si stabilisce la sera non vale la mattina – prosegue Ciniglio – noi pendolari siamo stanchi di essere sbattuti tra treni, bus e disservizi. Chiediamo rispetto e certezze per poter organizzare le nostre giornate lavorative”.