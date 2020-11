(nl) – Cambiano gli ospedali, ma non le situazioni. Dopo le file al Cardarelli (e non solo)con le ambulanze in attesa anche più di 24 ore, la circostanza si è ripetuta anche oggi all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Nove mezzi sono attualmente in attesa da ore (una addirittura da ieri sera alle 21) per poter far ricoverare pazienti covid nella struttura ospedaliera. Ma i posti non ci sono e le ambulanze provenienti da tutto il territorio dell’Asl Na3 (Marigliano, Nola, Portici San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco) aspettano con pazienza il proprio turno cercando di far calmare gli insofferenti pazienti. Una condizione sempre più difficile per i tanti operatori costretti a turni massacranti per attendere che i malati vengano poi presi in carico dalle strutture ospedaliere.